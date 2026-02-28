医療や介護、保育の場で働いている“ケア労働者”と呼ばれる人たちが賃金の大幅値上げを訴えました。 新潟県労連が開いた2月27日の会見。介護現場で働く人たちが実態と賃上げの必要性について訴えました。【元介護職員】「やることがどんどん増えている。でも賃金が上がらないということで辞めていく。現場から職員が去っていく」保健師やヘルパーなどの介護職員は“ケア労働者”と呼ばれ、他の産業で働く人たちと比べて賃