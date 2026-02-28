去年、警察とJAFが合同で実施したシートベルト着用状況の調査結果が発表されました。一般道における後部座席のシートベルト着用率は全国平均が45．8％だったのに対し、新潟県は20ポイント近く上回る64．1％で、なんと全国1位に輝きました。ただ、それでも60％台…。運転席や助手席の着用率は90％台後半ですが、後部座席についてはまだ3割強の人が着用していないという実態があります。シートベルトを着けないこ