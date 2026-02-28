WBCを日本国内で独占生配信する「ネットフリックス」が、カージナルス・ヌートバーが大会中継にゲスト出演すると発表した。前回大会は「1番・中堅」で全7試合に先発出場し、「ペッパーミル」パフォーマンスも社会現象となった。また、前巨人監督の原辰徳氏、西武、レッドソックスなどでプレーした松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）もゲスト出演する。▽ペッパーミル・パフォーマンス23年大会に出場したカージナルス・ヌ