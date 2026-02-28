1月、警察官を名乗る男から100万円以上の暗号資産をだまし取られた男性が2月27日、報道陣の取材に応じました。警察官になりすまし、お金をだまし取る卑劣な犯行の手口とは…。 【被害を受けた40代男性】「こんなに手の込んだやり方をするのかと思って。最初はショックのほうが大きかった」2月27日報道陣のカメラの前で悲痛な胸の内を語った新潟市西蒲区に住む40代の男性。1月、約130万円の暗号資産をだまし取られました。きっかけ