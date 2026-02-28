◇侍ジャパン壮行試合日本5ー3中日（2026年2月27日バンテリンD）クローザーとして期待される大勢の顔がゆがんだ。9回2死一塁から左前打を許し、三塁へのベースカバーに走った直後。右ふくらはぎを伸ばす右腕の異変に、飛び出してきたトレーナーと言葉を交わすと、付き添われてマウンドを後にした。投球時に右ふくらはぎをつったといい「ふがいない。（違和感は）ベースカバーの時ではなくて、投げていた時です。注目され