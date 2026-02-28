左アキレス腱断裂からの復帰を目指す阪神・石井大智投手（２８）が２７日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでリハビリを再開し、松葉づえ姿で復帰に向けた思いを語った。プレーヤーとしては今季絶望の可能性もあるが、プルペンを支える先輩の言葉に刺激を受け、連覇を目指すチームの“戦力”となることを約束した。虎が誇る中継ぎの柱は、松葉づえ姿でＳＧＬの室内練習場に現れた。ゆっくりと歩む先には一脚の椅子。取