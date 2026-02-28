三重県四日市市の50代の男性会社員が、ＳＮＳで知り合った人物から投資話を持ち掛けられ約1300万円分の暗号資産をだまし取られる被害があったことがわかりました。 警察によりますと、去年11月ごろ、四日市市に住む50代の会社員の男性がＴｉｋＴｏｋで知り合った人物とＬＩＮＥでやり取りしていたところ、「株よりもすぐに大きな利益を得ることができる」などと暗号資産による投資話を持ち掛けられました。 男性は暗号