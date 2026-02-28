巨人の戸郷が２８日の練習試合・サムスン戦（那覇）で１軍投手陣では大トリの今季初登板を迎える。２７日はネットスローやキャッチボール、遠投などで調整。「打者の反応が一番見たい。自分がここまでやってきたことがどれだけ出せるかが重要だし、自分の感覚と映像とのギャップを確かめたいです」と意気込んだ。那覇キャンプでは、過去の動画を見直し、自然と上がっていたリリースポイントの位置を下げるフォームにすることに