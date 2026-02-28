広島の育成ドラフト2位・岸本（四国・徳島）がマツダスタジアムでの1軍全体練習に合流した。2軍キャンプでアピールし、本格化するオープン戦を前に異例の昇格。「結果を残すしかないと思う。攻守走で思い切りよく攻めるプレーをしたい。失敗を恐れずにどんどんアピールしていきたい」と言葉に力を込めた。新井監督は「ファームの練習試合は全てチェックしているけど、攻守で実際にどういう動きや反応をするか、見てみたい」と