オリックス・九里が熱のこもった投球を見せた。先発が予定されていた韓国・ロッテとの練習試合（SOKKEN）が雨天中止となり、ブルペンで投球練習。途中からは打者を立たせて60球を投げた。今キャンプではナックルを積極的に投げていたが、この日は昨季ほとんど投げていなかったスローカーブも試投。「初球もそうだし、追い込んで不意を突くボールにもなる。いろんな使い方をできれば」と探究心の強さを口にした。キャンプ初日に