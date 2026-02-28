広島のファビアンとモンテロが28日の楽天戦（倉敷）からオープン戦に参戦する。沖縄2次キャンプでは、18日のロッテとの練習試合にのみ出場。「シーズンに向け、いい準備ができている」と声をそろえた。開幕に備えて調整ペースを上げる来日2年目の春。ファビアンが「1年目にいろいろな経験をしたので、今年はもっと楽にプレーできると思う」と自信を示すと、モンテロも「去年は日本の投手のレベルが分からなかったけど、その経