15日の巨人との練習試合で頭部死球を受け、脳振とうプログラムに沿ってリハビリを続けていた広島の久保が全体練習に復帰した。2年ぶりの開幕1軍に向け「休んでいる間に僕より若い子が結果を出しているので、明日（28日）からまたアピールしていきたい」と意気込んだ。一方、20日に上半身のコンディション不良を訴え、別メニューで調整していた玉村は3軍に合流。新井監督は「大事ではないけど、背中の筋肉を痛めた。一回3軍に行