©ABCテレビ ©ABCテレビ 和歌山市内から南へおよそ１時間。海と共に生きる小さな漁師町の日高町阿尾に、去年５月、カフェ「海の駅あお」がオープンしました。週末と祝日のみ営業するカフェを切り盛りするのは和歌山大学の現役学生の２人です。大学院で観光学を研究する大前陶子さんと、大学で化学を学ぶ中里花奈さん。学業とカフェの二刀流です。 ©ABCテレビ 営業日の朝は魚を仕入れるため、朝７時に地