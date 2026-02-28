4度目の右肘手術からの復活を期す広島・大瀬良が、マツダスタジアムのブルペンで約30球を投げ、本格化する開幕ローテーション争いに備えた。3月1日の楽天戦（倉敷）でオープン戦初登板。就任4年目を迎える新井監督が横一線の競争を打ち出す中で、「抑えにいく。しっかり姿を見せて、しっかり結果を出す」と言葉に力を込めた。当日は2番手以降で2〜3イニングを予定している。