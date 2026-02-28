【ニューヨーク＝山本貴徳】ＮＨＫのテヘラン支局長がイラン当局に拘束されたとの報道を受け、米国の非営利団体「ジャーナリスト保護委員会」（ＣＰＪ、本部・ニューヨーク）は２６日、イラン側に即時解放などを求めたと発表した。ＣＰＪによると、支局長は１月２０日に精鋭軍事組織「革命防衛隊」に拘束され、２月２３日に政治犯らを収容するテヘランのエビン刑務所に移送された。ＮＨＫの別の職員も複数回、出頭を命じられた