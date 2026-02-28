◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日バンテリンD）先発した中日・柳は2回3安打4失点、1四球に1死球と乱れて課題を残した。甘く入った変化球を狙われ、初回は佐藤輝に3ラン、2回は佐々木にソロ本塁打を浴びた。初回の牧への死球で「動揺した」と言い「当ててしまって申し訳ない」とわびた。エースの高橋宏や金丸が侍ジャパンに選出されており、開幕投手の有力候補に挙がってい