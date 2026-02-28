脊髄損傷の大ケガから復帰し関取復帰を目指す東幕下4枚目の炎鵬は、先場所で負傷した左足首の状態を明かした。「骨折です。足首の外側と内側」。今も痛みがあり、相撲を取る稽古は再開していないが、「ずっと療養して安静にしていたので、やっと土俵に下りて動けるようになってきた」と表情は明るかった。3場所連続負け越し中の翠富士は稽古に参加せず。伊勢ケ浜親方は「心臓に異変があって、今は治療中」と話した。