伊勢ケ浜部屋は大阪市東成区の同部屋で春場所に向けた稽古を公開し、幕内・義ノ富士が新三役へ決意を示した。新小結に昇進した熱海富士に「部屋としては（熱海富士が）新三役に上がって盛り上がったので良かったかなと思う」と刺激を受けている様子。果敢に前に出る姿勢が目立ち、十両・尊富士らと計20番で11勝9敗だった。先場所は2日連続で金星を挙げるなど存在感を放った。今場所も西前頭筆頭で臨む24歳の大器は「ガンガン