巨人の1軍キャンプメンバー8人が、3月2、3日にWBCに出場するチェコ、オーストラリア代表と戦う2軍の練習試合（サンマリン宮崎）に参加。28日に宮崎へ移動する。投手は横川、森田、ドラフト2位・田和（早大）、野手は山瀬、荒巻、同5位・小浜（沖縄電力）、育成の宇都宮、育成5位・知念（オイシックス）。田和は「しっかり結果を求めて、自分のパフォーマンスを発揮できれば」と意気込んだ。