中国南西部にある四川省初の空港型総合保税区である成都天府国際空港総合保税区が2月27日、「封関運営」を始めました。最初の業務として、エアバスA321のエンジンを乗せたコンテナ車が順調に保税区に入りました。紹介によれば、このエンジンは香港から成都へ運ばれたもので、全プロセスでスマート検査、自動照合による通関手続きが行われ、手続きは効率的かつスムーズでした。総合保税区の政策的な優位性と港湾との一体化という利