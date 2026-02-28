3月1日号砲の東京マラソンの招待選手会見が27日、都内で行われた。男子で五輪2大会代表の大迫傑（34＝リーニン）は、日本新記録を樹立した昨年12月のバレンシアマラソンから3カ月弱という短い間隔での参戦。前日本記録保持者の鈴木健吾（30＝横浜市陸協）との直接対決に注目が集まる中で、新たな挑戦への意気込みを語った。大迫は未知の挑戦を前に胸を高鳴らせた。2時間4分55秒の日本新記録を樹立してからわずか2カ月と20日。