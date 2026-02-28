無実を訴え続けた元被告は、名誉が回復されることなく服役中に死亡した。なぜ生前に救済できなかったのか。同じような事態を二度と引き起こしてはならない。１９８４年に滋賀県日野町で酒店経営の女性が殺害された「日野町事件」で、強盗殺人罪で２０００年に無期懲役が確定した阪原弘さんについて、最高裁第２小法廷は再審開始を決定した。阪原さんは０１年に再審を請求したが、服役中の１１年に７５歳で病死した。戦後の死