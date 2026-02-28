アマチュアボクシング49戦全勝で9冠の藤木勇我（18）が27日、横浜市内で会見し、大橋ジムからプロ転向すると発表した。現役高校生ながらホテルの宴会場で開かれる異例の待遇に期待の大きさが表れていた。ド派手なスモーク演出の中、特注スーツに身を包んだ藤木は「日本人で中量級で世界王者になるのはとても難しいと思うが、憧れの井上尚弥さんのように強くなりたい」と決意を述べた。中学時代から注目され、昨年11月の全日本