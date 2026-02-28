◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日バンテリンD）ベンチスタートだった坂本が、試合中に大谷と野球談議を交わした。4回の守備中、ベンチで大谷の横に座り、身ぶり手ぶりを交えて会話するシーンがあったが、内容は「内緒です」と伏せた。試合には3点リードの8回無死二、三塁で代打出場し三ゴロ。この日、阪神・藤川監督が3月27日の開幕・巨人戦での村上とのバッテリー起用を公