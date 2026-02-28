収穫から40日経過し傷みが進んだメロン（上）と、40日経過後も果肉の熟成が抑えられたゲノム編集したメロン（農研機構提供）完熟メロンをいつでもどこでも味わって―。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構と筑波大学は、ゲノム編集で収穫後も果肉の熟成が抑えられ長持ちするマスクメロンを開発した。特定の物質を使い自在に食べ頃を調整できる。長距離輸送に適し輸出拡大の後押しになりそうだ。品種登録を経て3年以