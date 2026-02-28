小学校の入学式に向かう新1年生ら小学1〜3年生の保護者の46.2％が、小学校入学後に子どもの世話と仕事の両立が困難になる「小1の壁」を感じたことが28日、ベネッセコーポレーションの調査で分かった。登下校の付き添いで勤務時間に制限が生じたといった声があった。1〜2月、同社のアプリの登録者593人から回答を得た。「小1の壁を感じなかった」は40.5％で、「分からない」が13.3％だった。自由記述では「登校時間が保育園の