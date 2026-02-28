スーパーを利用する買い物客＝1月、東京都練馬区のアキダイ関町本店飲食料品の「2年間消費税ゼロ」へ向けた国会議論が始まった。物価高に対する応急策との位置付けだが、海外に目を向けると一時的な減税で効果が出たケースはむしろまれだ。減税を機に、高騰する原材料費などを価格に上乗せしようとする心理が働く可能性があり、専門家は「減税のメリットが国民に届かない恐れもある」と指摘する。消費税には税額分を価格に転嫁