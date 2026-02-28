水戸市のアパートで昨年１２月、住人のネイリスト小松本遥さん（３１）が殺害された事件で、殺人罪で起訴された元交際相手の大内拓実被告（２８）が小松本さんの車に位置情報を特定できる紛失防止タグを取り付けていた疑いがあることが２７日、捜査関係者への取材で分かった。茨城県警は３月２日にも、ストーカー規制法違反容疑で再逮捕する方針。捜査関係者によると、大内被告は殺人事件が起きる直前の昨年１２月下旬、小松本