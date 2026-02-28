「オリックス春季キャンプ」（２７日、宮崎）怒濤（どとう）の計１２５０球でフィニッシュ！オリックスのＦＡ移籍２年目右腕・九里亜蓮投手（３４）が２７日、宮崎での春季キャンプを打ち上げた。登板予定だった韓国・ロッテとの練習試合が雨天中止となったため、ブルペンで６０球を投げて終了。今キャンプでの投球数は「１２５０球です。昨年は１０００もいってなかった」。平然と言い放ったが、振り返ればキャンプ初日から