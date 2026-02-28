デビュー４５周年イヤーを駆け抜ける松田聖子が、ついに?韓国デビュー?を果たし存在感を示した。今月２２日、韓国・仁川インスパイア・アリーナで行われた初の韓国公演は超満員。オープニングの「青い珊瑚礁」が流れた瞬間、会場は総立ちとなり、日韓ファンの大合唱が巻き起こった。６月からは日本ツアーも控えるが、その勢いは海外にも波及している。会場には８０年代からの往年のファンに加え、１０〜３０代の若者も多数来