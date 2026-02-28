巨人の春季キャンプは２７日、予定されていた韓国ハンファとの練習試合（那覇）が悪天候のため中止となった。阿部監督は貴重な実戦機会がなくなったことに「ちょっと残念だったけど、しょうがないね。明日の試合に向けたグラウンドコンディションのために」と前向き。室内で行われた練習では打撃投手を買って出て、高卒２年目の石塚やリチャードに１００球超を投じた。さらにバットも振って手本を示すなど、フル回転。不安定な