伊東の春を告げる恒例行事「大室山 山焼き」が、今年も開催予定です。山全体を包む炎が山頂へ駆け上がる光景は、この日だけの特別な景観です。第47回は2026年2月8日に実施予定で、観覧と体験参加の両方が楽しめます！ 伊東市「第47回大室山 山焼き」 開催日：2026年2月8日（日）開催時間：9:15〜13:00（予定）会場：大室山（静岡県伊東市池672-2）延期日：2026年2月15日（日）大室山は、お椀を伏せた