◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」の中日戦（バンテリンＤ）で、侍ジャパンの４番に座った阪神・佐藤輝明内野手（２６）が初回に右翼席へ豪快な３ランを放った。昨季、セ・リーグで本塁打、打点の２冠に輝いた虎の主砲が、本大会でのスタメンへ猛アピールした。推定１３０メートルの特大弾が、あっという間に右翼席中段に飛び