巨人の主将・岸田行倫捕手（２９）が２７日、韓国・サムスンを相手に迎える２８日の練習試合で先発バッテリーを組む戸郷翔征投手（２５）の全力サポートを誓った。同戦で今季初マウンドに上がる戸郷だが、今キャンプはフォーム改良に取り組み続けてきた現状を、岸田も映像でチェック済み。上々の“リスタート”を切らせるべく、献身的に支えていく。昨季は捕手陣最多の１３試合でコンビを組んだ右腕と二人三脚で、完全復調への道