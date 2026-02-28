阪神・藤川球児監督（４５）が２７日、３月２７日の巨人戦（東京Ｄ）の開幕投手を村上頌樹投手（２７）に託すと公表した。甲子園の会見場で「３月２７日の東京ドーム、巨人との開幕投手を発表します。どうぞ！」と右腕を呼び入れ、「村上頌樹投手でいきます」と力を込めた。２年連続で大役を担う大黒柱は通算７試合で４勝負けなし、防御率０・５４のＧキラー。球団初のセ・リーグ連覇へ、王道で初陣に臨む。ゲンを担いだ。昨年