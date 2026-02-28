教員不足が続く中、教員志望の学生に実践知を届ける書籍寄贈プロジェクトが始まりました。成城学園初等学校教諭の秋山貴俊氏が、初の単著を全国200大学へ届ける挑戦をCAMPFIREで公開中です。教育実習で迷いやすい場面に向き合う対話技術を、教壇に立つ前に学べる設計です！ 秋山貴俊「全国200大学コーチング実践本寄贈プロジェクト」 目標金額：700,000円募集期間：2026年2月時点で残り約34日公開プラ