左アキレス腱（けん）を断裂した阪神の石井大智投手（２８）が２７日、手術後初めて公の場に姿を現し、現在の心境を吐露した。松葉づえを用い、厳重に固定された左足を浮かせて兵庫・尼崎の２軍施設「ＳＧＬ」の室内練習場へ。約８分間、立ったままで取材に応じた。この日からリハビリを開始。「再断裂のリスクも考えて慎重に。上半身は色々とやっていきたい」と意気込んだ。全治は未定。長期間となるリハビリ生活へ「やるしかな