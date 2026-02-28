北海道の小さなワイナリーが、南半球での醸造環境づくりに向けたクラウドファンディングをスタートしました。雪川醸造は2026年2月10日から3月30日まで、Readyforで「ボーダーレス・ワインづくりへの深化」プロジェクトを実施しています。一年に二度の収穫サイクルをさらに磨き、世界で得た知見を東川に還元する挑戦です！ 雪川醸造「ボーダーレス・ワインづくりへの深化」 募集期間：2026年2月10日（