Makuakeで目標達成率1700%超を記録した食育食器シリーズ第2弾が、一般販売フェーズに入りました。株式会社共信の屋号「ひまわり堂」は、2026年2月1日から『SUKUSUKU+』を楽天市場で販売しています。子どもの“自分で食べられた”を支えながら、大人のメイン皿までカバーする家族仕様の設計です！ ひまわり堂「食育食器SUKUSUKU+」 価格：1,760円（税込）〜販売チャネル：楽天市場「ひまわり堂」ひまわ