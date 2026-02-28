オリックス・紅林弘太郎内野手（２４）が２７日、キャリアハイ更新へポジティブ思考を披露した。この日で終了した宮崎キャンプの実戦は３試合に出場し、５打数無安打。数字を気にするどころか、声も表情もすこぶる明るかった。「７年間で初めて、宮崎でヒットが出ませんでした。この時期は毎年、１軍でも２軍でもスカスカ出ていたんですけど…」。新人だった２０年からキャンプ地で続けていた安打記録がストップ。「プラスに考