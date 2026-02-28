楽天の宗山塁内野手が２７日に２３歳の誕生日を迎え、プロ入りしてからの１年を振り返った。昨季は１２２試合に出場して、打率２割６分、３本塁打、２７打点をマーク。遊撃でベストナインを受賞し「今は色々な事を試している段階。実戦の中でいい方につなげていきたい」と振り返った。２３歳の目標について問われると「自分に厳しく、シーズン長いので自分の体調の変化とかいろいろあると思うんですけど、継続して自分のやる