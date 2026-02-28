お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）と狩野英孝が「住みたくなる街」をテーマにひとつの街を取り上げ、その魅力を知るべく散歩する新番組『かのサンド』（毎週日曜10：00）で番組を“声”でリードする3月からのマンスリーナレーターを俳優の宮世琉弥が担当することが決定した。【写真】上目遣いがヤバい…学生服姿の宮世琉弥『かのサンド』では、旅歩き番組では欠かせない存在のナレーターを、ゲスト