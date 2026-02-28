女優齋藤飛鳥（27）がこのほどインタビューに応じた。乃木坂46のエースとして活動し、グループ卒業後は女優として幅広く活躍を見せる。2月11日から国立新美術館で開催されている「テート美術館−YBA＆BEYOND世界を変えた90s英国アート」（5月11日まで）ではアンバサダーに就任し、悩める人へエールも送った。昔から美術館に行くのが好きだという。「アートをすごく理解しているわけではないので、自分の中で何かを感じ取れたら