モスクワのクレムリン前の赤の広場の警戒に当たる警察官＝2023年（ゲッティ＝共同）【モスクワ共同】ロシア改革派野党ヤブロコは27日、通信アプリ「テレグラム」の規制を強化する当局への反対集会を、首都モスクワ市が不許可としたと発表した。市は「新型コロナの流行防止」を理由に挙げたという。ヤブロコによると、最大5千人の参加を見込み、ウクライナ侵攻以降で国内最大の反政権集会になる可能性があった。東シベリア・