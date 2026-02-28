ようやく冬の寒さも和らぎ、過ごしやすい日が増えてきましたね。私はG1では、落車を除けば数年ぶりに1次予選敗退をしましたが、いろんなことを学べた気がします。すぐに負けるより、勝ち上がれば勝ち上がるほど悔しさが増すような気がしました。きっとその気持ちを忘れてしまう頃には闘争心もなくなり、もっと弱くなってしまうんだろう。そう感じました。さて、先日行われたG1全日本選抜競輪（熊本）。気温が上昇したこと