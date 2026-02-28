ユーロドル1.18台前半推移、朝の下げから反発＝NY為替 ドル高の流れから朝は1.1790近くまで下げたユーロドル。東京午前の安値1.1789に届かず反発すると、その後1.1827まで上昇し、金曜日の高値を付けた。その後少し調整も1.1810代中心の推移としっかり。 EURUSD 1.1818