ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が27日（日本時間28日）、オープン戦のジャイアンツ戦を前にメディアの取材に応じた。この日、先発を務める山本由伸投手について「3イニングを目標にしている。3イニング投げさせるよ」と3回を投げる予定だと伝えた。今回の登板が「これが彼にとって、我々を離れる前の最後の調整登板になる」とし「前回のようにいい投球をしてくれればいいね。それを土台にしてほしい。さっきロッカ