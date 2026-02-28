新潟アルビレックスBBは28日から東京都八王子市内のエスフォルタアリーナ八王子で八王子との2連戦に臨む。4試合連続で先発出場中のSFポーグ健（23）は今季初の3試合連続2桁得点はもちろん、今季自己最多の16得点を上回る得点で勝利に貢献する。前節の湘南2連戦では初戦に13得点で2戦目に14得点。昨年12月20、21日の徳島2連戦以来、今季2度目となる2試合連続2桁得点をマークした。それでもチームは1勝1敗に終わり「チームも連勝