大垣競輪場の開設73周年記念G3「水都大垣杯」が開幕する。注目は特選12R。G1決勝並みの豪華な顔触れとなった。2車ライン3派に単騎3人。どこからでも狙えそうな一戦だが清水裕友が中心となる。目標の町田は久々の実戦とはいえ好調かつ積極的。番手絶好の流れを生かし切る。郡司が鋭い仕掛けで襲いかかる。古性は脚を使ってでも好位置を狙ってきそう。もつれれば山口拳、嘉永の出番だ。＜1＞郡司浩平熊本決勝はもう少し動