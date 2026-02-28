ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が5日目を迎える。準優の注目は12Rだ。豪快なターンでシリーズをけん引している遠藤が不動の主軸。戦える足は十分に備えている。絶好枠から全速逃げを決めて、優勝戦に弾みをつける。小野は堅実な運びで勝ち上がった。的確なハンドルさばきで連対へ。細川はセンターから先攻めに出て活路。地元のホープ井上遥は、スピード全開の攻めで迫る。＜1＞遠藤エミ